ಮರುದಿನವೇ ಡೆಲಿವರಿ! ತಡವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್: ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ 3 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಸಿಂಧಿಯಾ
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ 24ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, 24ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
Published : March 17, 2026 at 3:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸರಕುಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 48 ಗಂಟೆ ಡೆಲಿವರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Hon'ble Minister Shri @JM_Scindia ji addresses the launch of 24 Speed Post - Guaranteed Next-Day Delivery.— Office Of JM Scindia (@Officejmscindia) March 17, 2026
"ಇದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನವೀಕರಣದ ಕ್ಷಣ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದಿರುವ ಸಿಂಧಿಯಾ, "ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ 6 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ: ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳು ಒಟಿಪಿ(OTP) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡೆಲಿವರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ನೈಜ ಸಮಯದ SMS ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆಯು ಆರಂಭದಿಂದ ಡೆಲಿವರಿವರೆಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
India Post Launches Next-Day guaranteed Delivery!— MyGovIndia (@mygovindia) March 17, 2026
Forget everything you know about " waiting for the mail." india post has officially entered the express race with guaranteed next-day delivery.
- otp-based secure delivery: handed over only to the intended recipient.
- real-time…
ಡೆಲಿವರಿ ತಡವಾದ್ರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್: ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 'ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ'(Book Now, Pay Later (BNPL)', ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು API ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಾಗಣೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಖಾತರಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
