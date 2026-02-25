ಬಡ ಯುವತಿಯರನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ; ಸಹೋದರಿಯರ ಸೆಕ್ಸ್ ದಂಧೆ ಬಟಾಬಯಲು
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Published : February 25, 2026 at 7:50 PM IST
ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಬಡಪಾಯಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ಳಿ, ಮತಾಂತರ ಆಗುವಂತೆಯೂ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೋಪಾಲ್ನ ಅಮ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿನ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ದಂಧೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂವರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ..: ಭೋಪಾಲ್ನ ಬಾಗ್ಸೆವ್ನಿಯಾ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಹೋದರಿಯರು ಮೊದಲು ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಂಧೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರ ಸರಬರಾಜು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಚಂದನ್ ರೈಸನ್ ಎಂಬಾತ ಉತ್ತರ ಪ್ರೇಶದ ಬರೇಲಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಈತ ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಶಹಪುರ ಮತ್ತು ಚುನಾಭಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈತ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಮ್ರೀನ್ ಎಂಬಾಕೆಯ ಜೊತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಿವ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಅಮ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿನ್ ಬಡ ಮನೆಗಳ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಕನಸು ಬಿತ್ತಿ, ನೆರವಾಗುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಬಿಲಾಲ್, ಚಾನು ಮತ್ತು ಯಾಸಿರ್ ಎಂಬ ದುರುಳರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅಮ್ರೀನ್, ಆಫ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಚಂದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹುಡುಗಿಯರ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಯುವತಿಯಿಂದ ಬಯಲಾದ ದಂಧೆ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮುಂಗೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಭೋಪಾಲ್ನ ಬಾಗ್ಸೆವ್ನಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು. ಈಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದವಳು. ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, "2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶಹಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ರೀನ್ಳ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾದೆವು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಭೋಪಾಲ್ನ ಬಾಗ್ಸೆವ್ನಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮ್ರೀನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಹಿರಾಳ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡೆವು.
ಚಿಕ್ಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಪಬ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಳು: 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ರೀನ್ಳ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಚಂದನ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಬೆದರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್, ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ. ನಾನು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಆತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪಬ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ: "ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭೋಪಾಲ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಲೆಂದು ಅಮ್ರೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ರೀನ್ಳ ಸಹೋದರ ಬಿಲಾಲ್ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವವಾಗಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬೆರೆಸಿದ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ. ನಾನು ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮಾವನೊದಿಗೆ ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ: ಅಮ್ರೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದ ಕುರಿತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಕುಡಿಸಿ ಯಾಸಿರ್, ಬಿಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಮೂವರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ಮೂವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸಿಪಿ ಗೌತಮ್ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಾಗ್ಸೆವ್ನಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೆದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಜರಂಗದಳ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ವಿಎಚ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಸಚಿವ ವಿಶಾಲ್ ಪಟೇಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕ್ರಮವೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
