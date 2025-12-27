ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ: ಬಡ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಶವ ಕಸದ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ!
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮಾನ್ಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಸದ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುಮ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಬಡವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮಾನ್ಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಮ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಶವವನ್ನು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಮ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ನಿವಾಸಿಯಾದ ರಾಧಮ್ಮ (65) ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ನಂತರ ಭದ್ರಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶವವನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಶವವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಇವರಿಂದ 2,500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಳಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು : ರಾಧಮ್ಮ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ದುರಂತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮೊದಲೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ನೋವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಯಿತು.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಭದ್ರಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರಾದ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಐಟಿಡಿಎ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ‘ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನಂ’ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸೇವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶವಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
