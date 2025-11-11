ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: 9 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 14.55ರಷ್ಟು ಮತದಾನ

ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಇಂದು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

polling-underway-for-2nd-and-final-phase-of-bihar-assembly-elections
ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನರು (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 11, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ 122 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೇ.14.55ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಇಂದು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನವು ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್, ಸೀತಾಮರ್ಹಿ, ಮಧುಬನಿ, ಸುಪೌಲ್, ಅರಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸೀಮಾಂಚಲ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್‌ಡಿಎ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಎನ್​ಡಿಎ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3.7 ಕೋಟಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಕಣದಲ್ಲಿ 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್​ 6ರಂದು 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್​ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿನ್ಹಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮತ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. 2010ರ ಮತದಾನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು, ಅಧಿಕ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುಲ್ವಾಮದಿಂದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ವರೆಗೆ ಇದೀಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 56 ಇಂಚಿನ ಎದೆಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನ್​ ಸುರಾಜ್​ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಇಂದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮಸ್ಯೆ, ಭ್ರಷ್ಟಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ- 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮತದಾನ; 122 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್​ ಹೆಡ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ​ ಸಾವು

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS 2ND PHASE
HIGH ALERT AFTER DELHI CAR BLAST
POLLING UNDERWAY IN BIHAR
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2025
FINAL PHASE OF BIHAR ELECTIONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಳೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಬಂದ್​

ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125Rನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ? ​

ಶಾರುಖ್​ ನಟನೆಯ ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 18 ವರ್ಷ: ನಾಯಕಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಗಿದೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.