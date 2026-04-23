ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತದಾನವು ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿನ ಸೂಚನೆ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಒಂದೆಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : April 23, 2026 at 11:04 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟಿಎಂಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬೋ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹಂತ 1ರಲ್ಲಿ 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 152 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶೇ.91ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4ರಂದು ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
'ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಡ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೃಷ್ಣನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜನಾದೇಶ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಮಮತಾ, ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು, ನೀವು (ಪಿಎಂ) ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಗ್ಧವಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೇ 4ರಂದು ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕವು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವು ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 'ಜಲ್ಮುರಿ'ಯನ್ನು ಸಹ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 'ಭೇಲ್ಪುರಿ'(ಜನಪ್ರಿಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರ) ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ, ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಜಲ್ಮುರಿ' (ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬೀದಿ ತಿಂಡಿ) ಸವಿದಿದ್ದರು.
ಗುರುವಾರ ಕೃಷ್ಣನಗರದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿ,'ಜಲ್ಮುರಿ' ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುಡುಗಿನ ಕಂಪನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ನಾವು ಜಲ್ಮುರಿಯ ಖಾರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
