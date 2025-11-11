ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ NDAಗೆ ಭಾರಿ ಮೇಲುಗೈ: ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು

ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ NDA ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.

ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ NDA ಗೆ ಭಾರಿ ಮೇಲುಗೈ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 11, 2025 at 7:23 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (NDA) ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ.

IANS-Matrize: ಸಮೀಕ್ಷೆಯು NDA ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಇದು NDAಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 147 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 20 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌ಗೆ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ 90 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಂಕಿ- ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಹಾಘಟ ಬಂಧನ್​ ತನ್ನ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 70 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

Infographics showing exit polls results for Bihar Assembly polls
Infographics showing exit polls results for Bihar Assembly polls ((ETV Bharat))

IANS-Matrize ಜನ ಸೂರಾಜ್​ ಪಕ್ಷ (JSP) ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸದೇ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ; ಆಡಳಿತಾರೂಢ NDA ಗರಿಷ್ಠ 159 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 133 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ಗರಿಷ್ಠ 101 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

ದೈನಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ, NDA 145 ರಿಂದ 160 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 91 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಹಾಘಟ ಬಂಧನ ಕನಿಷ್ಠ 73 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇತರರು 5 ರಿಂದ 10 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್; ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 148 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ 133 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ 87-102 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

243 ಸದಸ್ಯರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11, 2025 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14, 2025 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದೇ ಫೈನಲ್​ ರಿಸಲ್ಟ್​ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜನ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇಕು, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವಲ್ಲ: ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​

NDA
INDIA BLOC
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
POLL OF POLLS

