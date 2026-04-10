ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್!; ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದರದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ

ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಣದ ಎಂಟು ಜನ ಸಂಸದರು ಡಿಸಿಎಂ ಶಿಂಧೆ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

MAHARASHTRA SHIVA SENA UBT ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ OPERATION TIGER
ಡಿಸಿಎಂ ಶಿಂಧೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 1:38 PM IST

ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಣದ ಎಂಟು ಸಂಸದರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗುಸುಗುಸು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರು ಸಂಸದರು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಶಿವಸೇನೆಯ ಸಚಿವ ಉದಯ್ ಸಮಂತ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಶೇವಾಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಸಂಸದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಶಿಂಧೆ ಬಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಾವಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಾವಂತ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆಯವರ ಶಿವ ಸೈನಿಕ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ 'ಮಾತೋಶ್ರೀ' (ಠಾಕ್ರೆ ನಿವಾಸ)ಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಸಾವಂತ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಶಿವಸೇನಾ (ಉದ್ಧವ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ) ಬಣದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಶಿವ ಸೈನಿಕ. ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ, ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ 'ಮಾತೋಶ್ರೀ' ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಾವಂತ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ವರದಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಶಿಂಧೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಣದ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತ, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಯುಬಿಟಿ ಬಣದ ಸಂಸದರು ಶಿವಸೇನೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಡೇರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಣದ ಒಂಬತ್ತು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆರು ಮಂದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್, ಸಂಜಯ್ ದಿನಾ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಜಯ್ ದೇಶಮುಖ್, ನಾಗೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಷ್ಟಿಕರ್, ರಾಜಾರಾಮ್ ವಾಕ್ಚೌರೆ, ಓಂ ರಾಜೇನಿಂಬಾಳ್ಕರ್, ರಾಜಭಾವು ವಾಜೆ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಜಾಧವ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಭೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿಗಳು ಆಧಾರ ರಹಿತವೆಂದು ಶಿವಸೇನೆಯ ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿವೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್
OPERATION TIGER

