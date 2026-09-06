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ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಥಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು; ಇಲಾಖೆ ಸಮರ್ಥನೆ

ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಬಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಬಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV BHarat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2026 at 2:59 PM IST

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ಭಾವನಗರ(ಗುಜರಾತ್​): ಬಸ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಿವ್​-ಇನ್​ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಥಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಭಾವನಗರದ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್​ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್​ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರೋಪಿಯು ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಮೆರೆದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕುಂದು ತಂದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಫೈಜಲ್ ಲಖಾನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಲಖಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪೊಲೀಸರ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀಲಂ ಬಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಡಿ.ಪಿ. ಉನದ್ಕತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಷ್ಟೇ. ಇಂತಹ ವಿಪರೀತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್​ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಅಪಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕಾಜಲ್ ಬರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಲಖಾನಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫುಟ್​ಪಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್​ಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ರವಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಗುರುವಾರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಖಾನಿ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಜಲ್ ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸರ್ ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (PIL) ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮೇ 7 ರಂದು ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆವಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು, ಒದೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.

"ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

MURDER ACCUSED
ACCUSED TIED WITH ROPES
ಆರೋಪಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್​
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೊಲೆ
POLICE THRASH MURDER ACCUSED

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