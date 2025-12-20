ETV Bharat / bharat

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಫೋನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ; 112ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕರೆಗಳಿಂದ ಸುಸ್ತಾದ ಪೊಲೀಸರು

ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 112ಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

FAKE CALLS ON DIAL 112 POLICE RECEIVE FAKE CALL POLICE EMERGENCY HELP LINE ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 112
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 2:38 PM IST

ನವದೆಹಲಿ/ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದು ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 112ಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಕರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

657 ಸುಳ್ಳು ಕರೆಗಳು: ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಡಯಲ್ 112 ಗೆ ಒಟ್ಟು 657 ಸುಳ್ಳು, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವು ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೂ ಇದೆ.

ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಲುಪಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ: ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ನಶೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಡಿದು ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೂ 112ಕ್ಕೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹುಸಿ ಕರೆಗಳು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಜನರು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಕರೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡಯಲ್ 112 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: 112ಗೆ ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಕುರಿತ ಕರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಯಲ್ 112ಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 97 ವಾಹನ ಮತ್ತು 650 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 58 ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು 39 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಡಯಲ್ 112 ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

