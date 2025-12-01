ETV Bharat / bharat

ಎಚ್ಚರ! ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಂಚನೆಯ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ವಂಚಕರಿಂದ ಜನರು ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 7:30 PM IST

ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜೈಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸೈಬರ್ ವಿಭಾಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಸಂದೇಶ, ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸುವ ವಂಚಕರು: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ, SMS ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಜನರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅವರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಸಿವಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಂಚನೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ಫಿಶಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು:

  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು SMS ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ OTP, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ CVV ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್​​ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
  • ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
  • ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ, ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಚಕ್ಷು ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್​​ ಮಾಡಿ.
  • ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ (ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ.

ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ನೀಡಿ: ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ದೂರು ನೀಡುವ ಪೋರ್ಟಲ್ https://cybercrime.gov.in ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9256001930 ಮತ್ತು 9257510100 ಬಳಸಿ ಎಂದು ಎಡಿಜಿ ಸಿಂಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

