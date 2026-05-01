34 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ! ಪತ್ನಿಯ ಕೊಂದು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೂತು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ: ಪತಿ, ಆತನ ಸಹೋದರ ಅರೆಸ್ಟ್
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಶವ ಹೂತು ಹಾಕಿದ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 1, 2026 at 6:40 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): 34 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಅಡಿ ಭೂಮಿ ಅಗೆದು, ಪತ್ತೆಯಾದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ವತ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಫರ್ಜಾನಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪತಿಯೇ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾವೆಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ಎಸಿಪಿ (ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆ) ಭರತ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಶೇಷಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ಆರೋಪಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೊಲೆಯಾದ ಫರ್ಜಾನಾ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು, ವಾಪಸ್ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಹದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ, ಫರ್ಜಾನಾಳ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ ಜೊತೆಗೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕರೀಮ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಸಾದಿಯಾ ಬೀಬಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಜಾನಾ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಫರ್ಜಾನಾಳನ್ನು ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ರಾತ್ರಿ ಸಾದಿಯಾ ಬೀಬಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಫರ್ಜಾನಾಳನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕೊಲೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗುಂಡಿ ಸಿದ್ಧ: ಕೊಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಾದಿಯಾ ಬೀಬಿಯ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಅಗೆದು, ಆ ಗುಂಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊಲೆಯ ನಂತರ, ಶವವನ್ನು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾದಿಯಾ ಬೀಬಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕುರಿತು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಜಾನಾಳ ಸಹೋದರ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
