ಚಲಿಸುವ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರುದ್ರಪುರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 29, 2026 at 3:29 PM IST
ರುದ್ರಪುರ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರುದ್ರಪುರದ ಸಿಡ್ಕುಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸರು, ಘಟನೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಯುವತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಿ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के विरुद्ध सख्त रुख — ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हुए दुष्कर्म कांड के दोनों आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार— Udham Singh Nagar Police Uttarakhand (@UdhamSNagarPol) January 28, 2026
▶️ घटना में प्रयुक्त कार बरामद, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम साक्ष्य
▶️ SOG के सहयोग से दूसरे आरोपी फुरकान को भी किया गया गिरफ्तार pic.twitter.com/gPo9W5tG9E
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ರುದ್ರಪುರದ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 25 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊದಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಆಟೋಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಟೋ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಏಟ್ರಿಯಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಲಿಸುವ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅತ್ಯಾಚಾರ; ಆಟೋ ಸಿಗದೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರೊಂದು ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಫ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಳವೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಾನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು; ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಯುವತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗಾದ ನೋವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ 27 ರ ರಾತ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾ ಪಡೆ -SOG ತಂಡವು ಪರಶುರಾಮ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಸಿಡ್ಕುಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
