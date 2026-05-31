ETV Bharat / bharat

ಎಲ್​ಒಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ನುಸುಳುಕೋರ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ: ಸೇನೆ ಮಾಹಿತಿ

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನುಸುಳುಕೋರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.

PoJK Resident Among Three Detained At LoC In Jammu Kashmir’s Uri
ಬಂಧಿತ ಪಾಕ್​ ನುಸುಳುಕೋರ ಝೀಶಾನ್​ ಮಿರ್ (Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 31, 2026 at 6:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀನಗರ( ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್​): ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಉರಿ ವಲಯದ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನುಸುಳುಕೋರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನೆ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಪಾಕ್​ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಪಾಕ್​ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಝೀಶಾನ್​ ಮಿರ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಶ್ರೀನಗರ ಮೂಲದ ಚಿನಾರ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​, ಮಿರ್​ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ ನುಸುಳುವಾಗ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನಾರ್​ ಯೋಧರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನುಸುಳುಕೋರನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಗುಪ್ತಚರ ಪಡೆಗಳು ನುಸುಳುಕೋರನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಾಗ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದವು. ನುಸುಳುಕೋರನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್​ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಚಿನಾರ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

PoJK Resident Among Three Detained At LoC In Jammu Kashmir’s Uri
ಬಂಧಿತ ಪಾಕ್​ ನುಸುಳುಕೋರ (Special arrangement)

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಪೋರ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉರಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊರನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಖಚಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದ ಉರಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜೆ & ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಸೋಪೋರ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಿನಾರ್ ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಸಹಚರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಗೆತನದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉರಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸೇನೆಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿಎಂಸಿಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಸದನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಲೆಗೆ ಗಾಯ

TAGGED:

LOC
JAMMU KASHMIR
URI SECTOR
POJK RESIDENT DETAIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.