ದಾಖಲೆಯ 2 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್; ಗೆಲುವಿನ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸದಂತೆ ಮನವಿ
By PTI
Published : May 4, 2026 at 6:02 PM IST
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ಬಾರಾಮತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 2 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಾಮತಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ 24ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಒಟ್ಟು 2,18,930 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಹಿಬಾಬಾದ್ನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
2022ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ 2,14,835 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 24ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾರಾಮತಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ 2,18,930 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಮನವಿ : ಚುನಾವಣೆಯ ಗೆಲುವಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು, ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ಎನ್ಸಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್ಸಿಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ 2,18,930 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ 22 ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 200 ಮತಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಇಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಜಿತ್ ದಾದಾ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಾದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹಂತದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
'ದಾದಾ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಬಾರಾಮತಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆರಂಭ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಾರಾಮತಿ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
