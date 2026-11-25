ಪೋಕ್ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮಾನತು
2016ರಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಟ್ಟುಪಾಳ್ಯಂನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
Published : November 25, 2026 at 12:47 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೀಪ್ತಿ ಅರಿವುನಿಧಿ ಅವರು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಟ್ಟುಪಾಳ್ಯಂನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ತನಿಖೆಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೀಪ್ತಿ ಅರಿವುನಿಧಿ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 23ರ ರಾತ್ರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮಾನತು ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಪ್ರಕರಣವೊಂದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿ ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಕಾರಣನಾದ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸೆಮ್ಮಾಲ್ ಅಮಾನತು: ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸೆಮ್ಮಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸೆಮ್ಮಾಲ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಂಧನ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸೆಮ್ಮಾಲ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
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