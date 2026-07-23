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ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹೊರತಾಗಿ ಜಂತರ್​​-ಮಂತರ್​ ತೊರೆಯಲ್ಲ; ಸಿಜೆಪಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಷೇಕ್​ ದಿಪ್ಕೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ದಿಪ್ಕೆ (IANS)
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By PTI

Published : July 23, 2026 at 12:54 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯುವ ಜನತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಷೇಕ್​ ದಿಪ್ಕೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್​ ರಂಕಾ, ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ಅದು ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಅಸಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯದ ಬಳಿಕ ಔಷಧ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದರೆ, ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟವೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಗಾಯ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜನರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗಾಯವು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ವಿಷಯವು ಕೇವಲ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಗಮನವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಇದೀಗ ಅವರತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

PRADHAN RESIGNS
ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
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