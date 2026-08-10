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ಮೋದಿಯಿಂದ 'ಪ್ರಧಾನಿ' ಹುದ್ದೆ ಘನತೆ ಹಾಳು, ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ದಿ ಹಿಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆದಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

RAHUL GANDHI HINDU ARTICLE
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 2:37 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಘನತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪುನಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಪ್ರಧಾನಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಿ ಹಿಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ದೇಶದ ಯುವಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಾಡುತ್ತಾ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಗುತ್ತಾ, ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭಾರತದ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದವು. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 19ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೂರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಯುವಕರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿತು. ಲಾಠಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್​ಗಳಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಒಂದು ಪೆಲೆಟ್ ಗುಂಡು ಯುವಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಆತನನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಲಾಠಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಅವರ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಸಿವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಎಕೆ - 47 ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂದೂಕುಗಳಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್​ ಉಡಾಯಿಸಿದಾಗ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದಾಗ ಅದರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಏಕೆ ಅವರು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಕಾರಣ. ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆ ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಘನತೆ
RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI ATTACK ON MODI SHAH
RAHUL GANDHI HINDU ARTICLE

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