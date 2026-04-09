ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : April 9, 2026 at 10:01 AM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಇತ್ತ ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಸಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹಲ್ದಿಯಾ, ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂದು 9ಕ್ಕೆ ಪುರ್ಬಾ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲ್ಡಿಯಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಸನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿರ್ಭುಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಾಂದ್ಮರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಹಲ್ದಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪುರ್ಬಾ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಮಾವೇಶವು ಪಕ್ಷವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾದ ಅಸನ್ಸೋಲ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸಮಾವೇಶದ ಸ್ಥಳವಾದ ಬಿರ್ಭುಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಯು ಗಣನೀಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು.
ಮಾಲ್ಡಾ ಘಟನೆಯು ಟಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಮಹಾ ಜಂಗಲ್ರಾಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯು ಟಿಎಂಸಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಂಬಿಕೆ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
