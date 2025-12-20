ETV Bharat / bharat

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ

ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ANI)
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಾಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೊಂಗಾವ್​ ಸಮೀಪದ ರಾಣಾಘಾಟ್‌ನ ತಾಹೆರ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಕರಡಿನ ಬಳಿಕ ಮತುವಾ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾದಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲೂ ಟಿಎಂಸಿಯ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರ ದುರಾಡಳಿತದ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದೆ. ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಈ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಹಿಂದೂಗಳು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 58,20,899 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 7.08 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.36 ಕೋಟಿ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 80 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂದೇಶವು ಆ ಭಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

