ನರೇಗಾ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಂತ್ರ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ​

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಗಾ ಹೆಸರನ್ನು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

Published : December 13, 2025 at 4:29 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ (ನರೇಗಾ) ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣದ ಮಸೂದೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇದೀಗ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​​ ಶುಕ್ರವಾರ ನರೇಗಾ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ದುಡಿಯುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪು ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್​ಗಾರ್​ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ದುಡಿಯುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 100ದಿನಗಳಿಂದ 125ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​, ಒಮ್ಮೆ ನರೇಗಾವನ್ನು ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದೀಗ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆಯು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿ ಕೇವಲ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಮೋದಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಾ ಮನಮೋಹನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ನರೇಗಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ 100 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

