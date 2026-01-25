'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ'ದಂದು ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪತ್ರ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವತಿಯರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 25, 2026 at 1:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಯುವಸಮೂಹವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸೌಭಾಗ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಭವಿತವ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮೈ ಭಾರತ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಮತದಾರರು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು. ಮತದಾರರಾಗುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮತದಾನ ಪವಿತ್ರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ. ಬೆರಳಿನ ಮೇಲಿನ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಗೌರವದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Becoming a voter is an occasion of celebration!— Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2026
Today, on #NationalVotersDay, penned a letter to MY-Bharat volunteers on how we all must rejoice when someone around us has enrolled as a voter. pic.twitter.com/zDBfNqQ6S2
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರಾಗಿರುವ ಯುವಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ದೇಶ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರಾದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಮತದಾರರಾಗುವುದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವತಿಯರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 61 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದ ಮೋದಿ