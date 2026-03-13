ETV Bharat / bharat

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಭೀತಿ ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ; ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಜಗತ್ತು ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭಾರತ ಸ್ಥಿರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

PM Modi Hits Out At Those "Spreading Unnecessary Panic" On LPG; Asks States To Monitor Black Marketers, Hoarders
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 10:15 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಂತವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಟಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಈ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ಜನರು ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಕೆಲಸದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆದಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅನಗತ್ಯ ಭೀತಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬಹುಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಯುವಕರು, ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೋಡಿದಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆಗಿರಬಹುದು, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಯುದ್ಧವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ದೂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರ ಅವಧಿಗಳು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿವೆ. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಭಾರತದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವು ಒಂದೇ ಗುರಿ, ಒಂದೇ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಕೇವಲ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಜಗತ್ತು ಕಠಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಎಲ್​ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

LPG CRISIS
UNNECESSARY PANIC ON LPG
ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
US ISRAEL IRAN WAR
PM NARENDRA MODI

