ಅಕ್ರಮ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರು ತಮ್ಮ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
Published : April 11, 2026 at 7:19 PM IST
ಪೂರ್ವ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ''ಒಳನುಸುಳುವವರು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪೂರ್ವ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೇ 4 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಜನಸಮೂಹ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದರು.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಒಳನುಸುಳುವವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನುಸುಳುಕೋರರು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ಮಾತುವಾ ಮತ್ತು ನಮಸುದ್ರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಜನರನ್ನು ಕಂಡು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಭಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ ಇದು. ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
#WATCH | West Bengal: While addressing a public rally in Murshidabad, Prime Minister Narendra Modi says, " ... since independence, the arrogance of everyone who dared to challenge bengal has been shattered. first, the british; then the congress; and finally, the leftists saw their… pic.twitter.com/Lbsb5D7kfb— ANI (@ANI) April 11, 2026
ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಮೋದಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಗುರಿ. 'ನವ ಬಂಗಾಳ'ಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತೃಣಮೂಲ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವರೆಗೆ ಭಯಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
#WATCH | West Bengal: While addressing a public rally in Murshidabad, Prime Minister Narendra Modi says, " the security of the nation is paramount to us. the bjp is resolved to implement the ucc (uniform civil code) in bengal and put an end to the politics of appeasement once and… pic.twitter.com/N54ucEiEK8— ANI (@ANI) April 11, 2026
ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ನಂಬಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ 15 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವು ಭಯ ಮತ್ತು ಲೂಟಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಈ ಭಯವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ, ಅಕ್ರಮ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ 'ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್' ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 'ಸಬ್ ಕಾ ಹಿಸಾಬ್' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ, ಲೂಟಿಕೋರರು ಹಾಗೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಬಿಡಲಾರೆವು. ಟಿಎಂಸಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
#WATCH | West Bengal: Prime Minister Narendra Modi addresses a public rally in Murshidabad.— ANI (@ANI) April 11, 2026
He says, " the pledge the bjp has taken is not merely an electoral promise; it is the clarion call signalling the end of the tmc's 'jungle raj' and 'syndicate raj'... the daughters of… pic.twitter.com/lIPfJJjUGW
ತೃಣಮೂಲ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ 100,000 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ₹15,000 ಮೌಲ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಟೂಲ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ತೃಣಮೂಲ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಗಾಳದ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
#WATCH | Purba Bardhaman: While addressing a public rally, Prime Minister Narendra Modi says, " ... anyone who has entered india through infiltration will be driven out of the country... those who facilitated this infiltration, fabricated forged documents, and linked them to… pic.twitter.com/gdPreyXrVJ— ANI (@ANI) April 11, 2026
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಹುದಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
