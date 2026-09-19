ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ದೇಶದ ತಲಾ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 19, 2026 at 4:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಲಾ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು (carbon emissions) ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NGT) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಭವಿಷ್ಯ' ಕುರಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಲಾ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ COP-21 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪೂರೈಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ G-20 ಗುಂಪಿನ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶವು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೇಶವು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ - ರಹಿತ (non-fossil) ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ತಾವು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವರೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಮಾಣು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಅವರು, "ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ 2 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ (GW) ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದು 160 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ದಾಟಿದೆ. ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಮುಫತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆ'ಯ ಮೂಲಕ, ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ, ಈಗ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು (ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 80,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೂರು ಪಟ್ಟು (3X) ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣ'ದಂತಹ (coal gasification) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶೀಲತೆ (clean mobility) ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ವೇಗವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. 'ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ರೈನ್' (Catch the Rain) ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2014ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 3,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (ಇ-ವಾಹನಗಳು) ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಇ - ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ (FASTags) ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೋದಿ, 2014ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇಶದ ಕೇವಲ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು 250 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 20 ನಗರಗಳಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಉಳಿಸಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ "ಅಭೂತಪೂರ್ವ" ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 70,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 'ಅಮೃತ ಸರೋವರ'ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ರೇನ್' (ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ) ಅಭಿಯಾನದಡಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
12.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3,000 ಬಗೆಯ ಹವಾಮಾನ - ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಗಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇ.22 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಕಡಿಮೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋವರ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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