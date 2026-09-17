ಪ್ರಧಾನಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಶಿಲ್ಪಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ!
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನೀಡುವ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ಸುಶಾಂತ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
Published : September 17, 2026 at 10:29 AM IST
ಅಸನ್ಸೋಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿರುವ ಸುಶಾಂತ ರಾಯ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತದ್ರೂಪಿಯ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆ ರೂಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಇಚ್ಚೆ. ಆದರೆ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಂದ ಈ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಅವರು, ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಂದು ಈ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಮಿಕ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಸುಶಾಂತ ರಾಯ್ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೋದಿ ಅವರ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಇಚ್ಚೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ: ಸುಶಾಂತ ರಾಯ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈಪುರದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಮಿಕ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವೆಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ಪ್ರತಿಮೆ: ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅಸನ್ಸೋಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಮೈಕಟ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂಗಾಳಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂಗಾಳಿ ಉಡುಪಾದ ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿಯಲ್ಲಿ (ಕುರ್ತಾ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎಳೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಸುಶಾಂತ?: ಶಿಲ್ಪಿ ಸುಶಾಂತ ಅವರು 2001ರಿಂದಲೂ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ, ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಭಾಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ನಟರಾದ ಸೌಮಿತ್ರ ಚಟರ್ಜಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಮರಡೋನಾ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾಳದ ಮಹಾರಾಜ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಣದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು 'ಶೀಶ್ ಮಹಲ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ ರಾಯ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ 'ಮದರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ'ನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೇಣದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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