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ಶೀಘ್ರವೇ ಹಳಿ ಏರಲಿದೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ರೈಲು: 10-12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಕ್ತಾಯ

ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸನ್ನಿಹಿತ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ.

INDIAS FIRST HYDROGEN TRAIN
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ರೈಲು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 7:21 PM IST

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ಜಿಂದ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ಮಾಲಿನ್ಯ ರಹಿತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆರ್​ಡಿಎಸ್​​​ಒನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ, ಮಾಲಿನ್ಯ ರಹಿತ ರೈಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಳಿ ಏರಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಓಡಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪುಷ್ಪೇಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಜಿಂದ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಸೋನಿಪತ್-ಜಿಂದ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ: ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಡಿಆರ್‌ಎಂ ಪುಷ್ಪೇಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಪತ್-ಜಿಂದ್ ರೈಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಸೋನಿಪತ್ ಮತ್ತು ಜಿಂದ್-ದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

10-12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಕ್ತಾಯ: ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಗುರಿ ಇದೆ. ತರುವಾಯ, ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್​​​ಡಿಎಸ್​ಒ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೀಸೆಲ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈಲ್ವೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

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HYDROGEN TRAIN
JIND RAILWAY JUNCTION
ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ರೈಲು
INDIAS FIRST HYDROGEN TRAIN

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