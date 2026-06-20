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ತಾರಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ; ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ ಜಲ್ಮುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಸರಮಾಲೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತಾರಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲ್ಮುರಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

Jhalmuri sweets ready for Modi's welcome ceremony
ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿರುವ ಜಲ್ಮುರಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 7:22 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಔಟ್, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯ ಜಲ್ಮುರಿ ಇನ್. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ಮುರಿ ಸವಿದಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಜಲ್ಮುರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸಭೆಯವರೆಗೂ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜಲ್ಮುರಿಯನ್ನು ಬಡಿಸಿದ್ದರು.

Jhalmuri Sandesh at the Prime Minister's reception
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಲ್ಮುರಿ ಸಂದೇಶ್ (ETV India)

ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತಾರಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಜಮೈ ಷಷ್ಠಿಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲ್ಮುರಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಈ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಜಲ್ಮುರಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಚಂದನ್ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯ ಕರಕುಶಲತೆಯೇ ಅಂತಹದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಅದನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ "ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್" ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

Jai Shri Ram Sandesh made by artisans of Chandannagar
ಚಂದನನಗರದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಸಂದೇಶ ((ETV India))

ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಜಮೈ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಚಂದನ್ನಗರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಲಭಾರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಗ್ಲಿಯ ತಾರಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಲಭಾರ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭದ್ರತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

PM modi welcomed with Jhalmuri Sandesh in Hooghly
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಚಂದನ್ ನಗರದ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಧನಂಜಯ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾವು ಜಮೈ ಷಷ್ಠಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾವು 'ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್' ಮತ್ತು ಜಲ್ಮುರಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಜಲ್ಮುರಿಯ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಬಂಗಾಳದ ಜಲ್ಮುರಿಯು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ, ನಾವು ಜಲ್ಮುರಿ ಶೈಲಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂದೇಶವು ಗೋಡಂಬಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಸೈಬಲ್ ಮೋಡಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಜಲ್ಭಾರ ಸಂದೇಶ'ದ ಎರಡು ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೇ 1.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ದೊಡ್ಡ 'ಜಲ್ಭಾರ'ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇ 100 ಗ್ರಾಂ 'ಜಲ್ಭಾರ' ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
TARAKESWAR
ಜಲ್ಮುರಿ
WEST BENGAL
JHALMURI SANDESH

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