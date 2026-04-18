ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ "ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (FILE /AICC)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 3:55 PM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಶನಿವಾರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪೊನ್ನೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬಿಜೆಪಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ 'ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, 'ಈಗ ಟೊಳ್ಳಾದ ಚಿಪ್ಪು ಆಗಿರುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ಡಿಎಂಕೆಯಂತೆ ತಮಿಳು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ. ಹೊಸ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕೇವಲ ಮುಖವಾಡ; ಈ ಮುಖವಾಡ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​​ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಸೂದೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರವು ಎಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ, ಅವರು ಸೀಮಿತ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸೀಮಿತ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ; ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ, ತಮಿಳುಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ "ದಾಳಿ" ಮಾಡಲು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಾನು ತಮಿಳಿನವನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.

ಭಾರತವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವೂ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು.

'ತಮಿಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನೆನಪುಗಳು. ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಅಥವಾ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ನಾಯಕ, ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಜನರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿಯಾದ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೋಪ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಬಿಸಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧಿ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

