ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನ: ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮನವಿ
ಶಾಖದಿಂದ ಬಳಲಿಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 27, 2026 at 1:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗರಿಷ್ಠ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಜನರು ಶಾಖದ ಅಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದಂತಹ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾರಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನೀರು, ಓಆರ್ಎಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದ ಆರೈಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೂ ಮರೆಯದಿರಿ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೆಸ್, ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ನೀರನ್ನಿಡಿ. ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ 47.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
