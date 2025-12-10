ETV Bharat / bharat

'ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು' ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ₹2,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 10, 2025 at 1:22 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಗರಿಕರು ಮರೆತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ 'ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು' ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮರೆತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. 'ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು' ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 78,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಹಣ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಮಾರು 14,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದೇ ಹಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು 9,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಸಹ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸ್ವತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೀಸಲಾದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮರೆತುಹೋದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಈಗಲೇ ಮುಂದಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಪಾರದರ್ಶಕ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ!" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮರೆತುಹೋದ ಹಣ ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡಲು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್​ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ:​ ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) - UDGAM ಪೋರ್ಟಲ್, ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IRDAI) - ಬಿಮಾ ಭರೋಸಾ ಪೋರ್ಟಲ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡದ ಮೊತ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (SEBI) - ಮಿತ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸದ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡದ ಷೇರುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ - IEPFA ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಜನರು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳು, ವಿಮಾ ಹಣ, ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೆರೆದಿರುವ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

UNCLAIMED ASSETS IN INDIA
YOUR MONEY YOUR RIGHT INITIATIVE
PM MODI
ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು
PM URGES CLAIM UNCLAIMED ASSET

