'ಬಂಗಾಳಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧ': ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲಾತೀತ ಚೈತನ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 24, 2026 at 2:05 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲಾತೀತ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿಗರ ಸಮೃದ್ದಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
হুগলী তীরের আরো কিছু ছবি।— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2026
এই পুণ্যতোয়া গঙ্গার ছবি তোলার একটু চেষ্টা করলাম। খুব কাছ থেকে বিদ্যাসাগর সেতু আর হাওড়া ব্রীজও দেখলাম। pic.twitter.com/sfDcbiMIkl
ಪ್ರಧಾನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮರದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹೆಗ್ಗುತಾಗಿರುವ ಹೌರಾ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಂಗಾಳಿಗರಿಗೂ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ನದಿ ಬಂಗಾಳದ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅದರ ದೈವಿಕ ನೀರು ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲಾತೀತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದೆ. ಮಾತೆ ಗಂಗೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಹೌರಾದಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೌರಾ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯಿಂದ ಆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೋದಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂಗಾಳಿಗರ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ 152 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 4ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
