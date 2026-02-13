ಇಂದು 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ
ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ-1 ಮತ್ತು 2 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 13, 2026 at 1:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಇಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ(PMO) ಹೊಸ ವಿಳಾಸ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಏಕನೆಲೆಯಾಗಿ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ-1 ಮತ್ತು 2 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವರು.
ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ, ದಕ್ಷ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಹಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢಿಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ-1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿವೆ.
ಎರಡು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ವಾಗತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹಯೋಗ ವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ತಡೆರಹಿತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಗರಿಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಂದು PMO ಹೇಳಿದೆ.
4 ಸ್ಟಾರ್ ಜಿಆರ್ಐಎಚ್ಎ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಹಾರ, ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹವಮಾನದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಗ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ನಿಯಂತ್ರಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸುಧಾರಿತ ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೌಲಭ್ಯದಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪರಂಪರೆಯ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
1931ರ ಫೆ.13ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸ ವಿಳಾಸದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
