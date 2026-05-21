ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಇಂದು ಸಂಜೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ; ಮೂಲಗಳು
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರ ಅಡೆತಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
By ANI
Published : May 21, 2026 at 10:12 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಐದು ದಿನ ಐದು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರ ಅಡೆತಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಜನತೆ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ, ಕಾರ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇ 15ರಂದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 3 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಾರದೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 90 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯುಎಇ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ವೀಡನ್, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮರಳಿರುವ ಅವರು, ಈ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದು ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಮಗ್ರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: ಭವಿಷ್ಯದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನೂ ಮೀರುವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹೊಸ ಯುಗ!
ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: 59 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ, ರಾಜೀವ್ ಹತ್ಯೆ ದಿನವೇ ಪ್ರಮಾಣವಚನ