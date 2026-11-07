ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
Published : November 7, 2026 at 7:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಾವು ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟತನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ದೇಶದ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Have a great Diwali! https://t.co/YbFVq7tHmx— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026
"ಇಡೀ ದೇಶವೇ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಾದ ಇದು, ಕತ್ತಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ" ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತೆಯೇ ನಾನೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನನ್ನ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ನಾನು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮೇಲಿನ ಆಚರಣೆ ನೆನೆದ ಮೋದಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್'ನಿಂದಲೇ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ 'ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೋದಿ, "ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಭವ್ಯ, ಬೃಹತ್, ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಲ್ಲ. ಇದು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅನ್ನು ದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಿನವೇ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಚ್ನ ಲಕ್ಕಿ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ: 2024ರ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಕಿ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಕಚ್ನ ಕ್ರೀಕ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಪರಿಸರ ಸವಾಲುಗಳೂ ಇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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