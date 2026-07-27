ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಟಾರ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಏನಿವರ ಹಿನ್ನಲೆ?
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ(NIA)ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : July 27, 2026 at 9:11 AM IST|
Updated : July 27, 2026 at 9:19 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿತಾಮಹರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಟಿಎ) ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು:
- ಎಸ್.ಸೋಮನಾಥ್, ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
- ತಪನ್ ದೇಕಾ, ಮಾಜಿ IB ನಿರ್ದೇಶಕ
- ವಿ.ಕಾಮಕೋಟಿ, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ
- ಅನಿತಾ ಕರ್ವಾಲ್, ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
- ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಜ್ಞ
ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಕುರಿತು ಮದ್ರಾಸ್ ಐಐಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಕಾಮಕೋಟಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಟಿಎ)ಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"1985ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 4,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಂತರ ಅದನ್ನು OMRಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಕಸನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
"ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 90 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ಹೇಳಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವ ರಚನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಾಮಕೋಟಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಠಿಣ ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದೆಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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