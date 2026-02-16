ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ,ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ
ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಥವಾ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಮವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಹಾದಿಯಾಗಬಾರದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಥವಾ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 1.44 ಶತಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಪಾಯವು ಸಮಾನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವುಗಳಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬಾರದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 10, 2025 ರಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಹಠಾತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ X ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಭೂಮಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬದಲು, ಅಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಮದು ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 43 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 425 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಈಗ ಆ ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಹೊಡೆತ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 1.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 6,000 ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಡೀಸೆಲ್, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮೂಲಕ 25,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ 15.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 1.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದರಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ - ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
