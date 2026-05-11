ಒಂದು ವರ್ಷ ಅನಗತ್ಯ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ: ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಿರಾಶೆ
ಅನಗತ್ಯ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 4:44 PM IST
ಇಂದೋರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಕರೆಯು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60,000 ರಿಂದ 70,000 ಜನರು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಇಂದೋರ್ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಮಲ್ ವರ್ಮಾ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದೇಶದ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
"ಈಗಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರದಂತಾಯಿತು. ಜನ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಷೇರುಗಳೂ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಕುಸಿದಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇಕಡಾ 12.24ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಸೆನ್ಕೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶೇ.9.99ರಷ್ಟು, ತಂಗಮಯಿಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶೇ.9.79ರಷ್ಟು, ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪನಿ ಶೇ.8ರಷ್ಟು, ತ್ರಿಭೋವಂದಸ್ ಭೀಮ್ಜಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶೇ.6.83ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಸಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶೇ.5.67ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడిన సవాళ్లను మనం అధిగమించాలి. విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయడానికి ఏ మార్గాలైనా ఉంటే, వాటిని తప్పకుండా అనుసరించాలి. pic.twitter.com/okLgcEkecs— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026
ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಏರುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದರು.
