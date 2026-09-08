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ಭಾರತ ಚಿಪ್‌ನಿಂದ ಶಿಪ್​​ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಭಾರತ ಚಿಪ್‌ನಿಂದ ಶಿಪ್​​ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MODI PROJECT INAUGURATION
ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರತ್ತ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (@narendramodi X/ANI Photo)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 3:58 PM IST

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ವಡೋದರಾ (ಗುಜರಾತ್​): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಮೀಸಲು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್ (WDFC) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಮೋ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮೀಸಲು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

"ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳೂ ಬೇಕು. ವಡೋದರಾ ಗತಿ ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮೀಸಲು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. 2,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

2014 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2004 ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 2006 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 2014 ರವರೆಗೂ ಅದು ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 2014 ರಿಂದ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 50,000 ಆಧುನಿಕ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಭಾರತವು ಈಗ 'ಚಿಪ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಪ್​​ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎರಡೂ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಫೋಟೊವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ (PV) ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು, ನಾವು 200 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೇ ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್: ಮಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುಜರಾತಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನ್ಯೂ ಸನಂದ್ (ಉತ್ತರ), ನ್ಯೂ ಮಕರಪುರ, ನ್ಯೂ ಉಂಬರ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ನ್ಯೂ ಜೆಎನ್‌ಪಿಟಿಯಿಂದ ಸರಕು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ವಡೋದರಾ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಗೂ ಸಹ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಡೋದರಾ, ಛೋಟಾ ಉದೇಪುರ ಮತ್ತು ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

PM MODI IN VADODARA
NAMO FOR VIKSIT BHARAT
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
MODI PROJECT INAUGURATION

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