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ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯುವಜನತೆಯ ಗೆಲುವು; ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ

ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ (IANS)
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By PTI

Published : July 25, 2026 at 5:02 PM IST

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ವಯನಾಡು (ಕೇರಳ): ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ನೀಡಿರುವ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಗ್ಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಗ್ಗದ ದೇಶದ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಯುವಜನರು ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಗ್ಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವುಕಳಾದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲಿ: ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ, ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಎನ್ನುವ ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ತೀರಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯುವಜನತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವಂತಾಗಲು ಕಾರಣ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್‌ಗಳಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಕಾರಣರಾದವರು ಅವರೇ. ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋರುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಬಲ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೀಡಿರುವ ಭರವಸೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಕೆಲಸ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಯುವ ಜನತೆ ಗೆಲುವು ಎಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನರ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನರ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ ಕೂಡ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯು ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯು ಒಂದು ಗೆಲುವು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸಮರ್ಥ, ಸಂವೇದನಾಹೀನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.. ಯುವಜನತೆಯ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಆ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ. ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಹೈರಾಣಾಗಿರುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್; ದೀಪ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದೆವು. ಇನ್ನೆರಡು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ; ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿಪ್ಕೆ

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