'ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ': ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಸದರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
Published : April 16, 2026 at 4:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಸದರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯ ಇದಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದರು.
ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಬಲವಾದ ಪರಂಪರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ದೇಶದ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸೌಂದರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವ ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸದರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರೈಲು, ರಸ್ತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋದಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: