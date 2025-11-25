ETV Bharat / bharat

191 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಿದ 'ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ'

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​ ಅವರು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

SAFFRON FLAG ON AYODHYA RAM TEMPLE
ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 1:38 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಭವ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರದ 191 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಇಂದು ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ, ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್ (ETV Bharat)

'ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ'ವು ಮೂರು ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಂ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋವಿದರ ಮರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 20 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೋವಿದರ ಮರವು ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪ್ ರಚಿಸಿದ ಮಂದರ್ ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತ ಮರಗಳ ಮಿಶ್ರತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ಯ ಮಿಶ್ರತಳಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಸೂರ್ಯವಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಓಂ ಶಾಶ್ವತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ
ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ (PTI)

ಇಂದು ಸೀತಾ-ರಾಮನ ವಿವಾಹ ದಿನ: ಇಂದು ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ವಿವಾಹವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಇದ್ದರು. ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI)

ಸಪ್ತಮಂದಿರವು ಮಹರ್ಷಿ ವಶಿಷ್ಠ, ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ದೇವಿ ಅಹಲ್ಯ, ನಿಶಾದರಾಜ್ ಗುಹಾ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಶಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಷಾವತಾರ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರತಿ ಹಿಂದುವಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಎನ್‌ವಿ ಸುಭಾಷ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಧರ್ಮ ದ್ವಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ರಾಮಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರೋಡ್​ ಶೋ.. ಸಪ್ತಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ PM!

Last Updated : November 25, 2025 at 2:12 PM IST

TAGGED:

RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
SAFFRON FLAG
AYODHYA RAM TEMPLE
PM MODI
SAFFRON FLAG ON AYODHYA RAM TEMPLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.