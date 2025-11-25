191 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಿದ 'ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ'
ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : November 25, 2025 at 1:38 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 2:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಭವ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರದ 191 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಇಂದು ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
'ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ'ವು ಮೂರು ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಂ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋವಿದರ ಮರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 20 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೋವಿದರ ಮರವು ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪ್ ರಚಿಸಿದ ಮಂದರ್ ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತ ಮರಗಳ ಮಿಶ್ರತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ಯ ಮಿಶ್ರತಳಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಸೂರ್ಯವಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಓಂ ಶಾಶ್ವತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಸೀತಾ-ರಾಮನ ವಿವಾಹ ದಿನ: ಇಂದು ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ವಿವಾಹವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಇದ್ದರು. ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸಪ್ತಮಂದಿರವು ಮಹರ್ಷಿ ವಶಿಷ್ಠ, ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ದೇವಿ ಅಹಲ್ಯ, ನಿಶಾದರಾಜ್ ಗುಹಾ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಶಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಷಾವತಾರ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | PM Modi says, " ... this dharma dhwaja is not just a flag. it is the flag of the rejuvenation of indian civilisation. the saffron colour, suryavansh's signia, the 'om' word, and the kovidara tree impersonate ram rajya's glory. this flag is a… pic.twitter.com/sGgCPEJbLu— ANI (@ANI) November 25, 2025
ಪ್ರತಿ ಹಿಂದುವಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಎನ್ವಿ ಸುಭಾಷ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಧರ್ಮ ದ್ವಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | PM Modi says, " ... ghulami ki mansikta itni havi ho gayi ki prabhu ram ko kalpanik ghoshit kiya jane laga..."— ANI (@ANI) November 25, 2025
he says, "the mentality of slavery was ingrained in every aspect of our system... we removed the symbols of slavery from the navy's flag… pic.twitter.com/FENEKJaMw4
ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
#WATCH | Uttar Pradesh: Sadhus play damaru and chant 'Jai Sri Ram' in Ayodhya.— ANI (@ANI) November 25, 2025
PM Modi and RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat ceremonially hoisted the saffron flag on the Shikhar of the sacred Shri Ram Janmbhoomi Temple, symbolising the completion of the temple’s construction… pic.twitter.com/ev4U5xNaOV
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ರಾಮಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ.. ಸಪ್ತಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ PM!
Ayodhya Dhwajarohan | PM Modi and RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat ceremonially hoisted the saffron flag on the Shikhar of the sacred Shri Ram Janmbhoomi Temple, symbolising the completion of the temple’s construction today. UP Governor Anandiben Patel and CM Yogi Adityanath were… pic.twitter.com/wTwlsXRGCD— ANI (@ANI) November 25, 2025