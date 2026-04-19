ಗೂಡಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚುರುಮುರಿ ಸವಿದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಟಿಎಂಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್​ 23 ಮತ್ತು 29ರಂದು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಗೂಡಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚುರುಮುರಿ ಸವಿದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (MODI X HANDLE)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 19, 2026 at 8:12 PM IST

ಮೆದಿನಾಪುರ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಇದೇ 23ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಜನರ ಜೊತೆ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರು.

ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪುರುಲಿಯಾ, ಜಾರ್​​ಗ್ರಾಮ್​, ಮೆದಿನಿಪುರ ಮತ್ತು ಬಿಷ್ಣುಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಚುರುಮುರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಬಂಗಾಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಯಾದ "ಝಲ್ಮುರಿ"ಯನ್ನು ಸವಿದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಹಂಚಿದರು.

ತನ್ನ ಗೂಡಂಗಡಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು. ಝಲ್ಮುರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಈ ಸಹಜ ನಡೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಚುರುಮುರಿ ಸವಿದ ಮಹಿಳೆಯರು: ಅಂಗಡಿಯಾತ ಚುರುಮುರಿ (ಝಲ್ಮುರಿ) ತಯಾರಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಜಾರ್​ಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿನ ಗೂಡಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚುರುಮುರಿ ಸವಿದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಾಲ್ಕು ರ್ಯಾಲಿಗಳ ನಡುವೆ, ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಝಲ್ಮುರಿಯನ್ನು ಸವಿದೆವು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಹಾ ಜಂಗಲ್​ ರಾಜ್​ ಸರ್ಕಾರ': ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಟಿಎಂಸಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

'ಟಿಎಂಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ': ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಟಿಎಂಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. 2029 ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ನಾವು (ಎನ್​ಡಿಎ) ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬಂಗಾಳದ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಟಿಎಂಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಬಂಗಾಳದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಗೂಂಡಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

'ಲೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್​​ಡಿ ಮಾಡಿದ ಟಿಎಂಸಿ': ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷವು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಪಕ್ಷವು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಿಎಂಸಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

