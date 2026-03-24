'ಯುದ್ಧ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ, ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ': ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೇಶದ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರರು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
Published : March 24, 2026 at 5:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: "ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಂತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಬಯಕೆ. ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯುದ್ಧ ನಿರತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
पश्चिमी एशिया में युद्ध शुरू हुए तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है। इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। युद्ध ने हमारे व्यापार मार्गों को प्रभावित किया है। इसके चलते पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की नियमित आपूर्ति बाधित… pic.twitter.com/ilpKeOw1Pi— SansadTV (@sansad_tv) March 24, 2026
"ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಕ್ ಜಲಮಾರ್ಗವು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಆಗ್ರಹ. ಜತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷವೂ ತಣಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹ: "ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜನರು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
होर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फ़र्टिलाइज़र से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत… pic.twitter.com/n8J89reMz0— SansadTV (@sansad_tv) March 24, 2026
"ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 53 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 65 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, "ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे उबरने में दुनिया को काफी समय लगेगा।— SansadTV (@sansad_tv) March 24, 2026
भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं और सरकार… pic.twitter.com/Qm07vrgLpW
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ: "ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರ ನಿಂತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಋತುವಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
"ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಏಳು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ" ಎಂದರು.
