ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ದಿನ: ವಾಯು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೌರ್ಯ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯೋಧರ ಧೈರ್ಯ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2026 at 10:16 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಾಯುಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯೋಧರ ಧೈರ್ಯ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Greetings to all air warriors, veterans and their families on Air Force Day. The Indian Air Force has rendered exemplary service to the nation, upholding high standards of professionalism, discipline and preparedness. Operation Sindoor demonstrated the courage, precision and operational preparedness of our air warriors in safeguarding the nation’s security. They have also extended valuable assistance during disasters and humanitarian crises. Their dedication remains a source of inspiration and pride for the nation. May the Indian Air Force continue to uphold its proud legacy of service and excellence.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 8, 2026
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ವಾಯುಪಡೆ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಾಯುಪಡೆ ಯೋಧರು, ಮಾಜಿ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
India is proud of our Air Warriors. On Air Force Day, we salute their courage and commitment to protect our skies! https://t.co/ZiPJOlVd2C— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ವಾಯುಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದು, ವಾಯುಪಡೆ ದಿನದಂದು, ನಮ್ಮ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ವಾಯುಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಐಎಎಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದು, ಶೌರ್ಯ, ನಿಖರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ದಾಳಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೈಜ ವೀರರ ಪಡೆಯಿದು. ಇವರ ಈ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೂರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1932ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಸಹಾಯಕ ವಾಯುಪಡೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ದಿನವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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