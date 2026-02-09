ETV Bharat / bharat

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಗುಲಾಮರಾಗದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಕಿವಿಮಾತು

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಇಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ರಾಯ್​ಪುರ, ಗುವಾಹಟಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್​ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 12:31 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾದ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ರಾಯ್​ಪುರ, ಗುವಾಹಟಿ, ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್​ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ಗಳು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳು, ಟಿವಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್​ಗಳ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು, ಈ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ, ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ದಿನವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಓದದೆ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದ ಮಹಾನ್​ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾಯಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

"ನನ್ನ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2047ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

'ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ'ದ 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳಾದ ಥೆತ್ರಿ ಮತ್ತು ಖುರ್ಮಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸವಿದರು.

