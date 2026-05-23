12 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಭಾರತ - ನಾರ್ವೆ ಸಹಿ: ಸಾಗರದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದವರೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ 12 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
Published : May 23, 2026 at 3:46 PM IST
PM Modi Norway Visit: ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಾರ್ವೆ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಗರದ ಆಳದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಹವಾಮಾನ, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಹಸಿರು ಸಾಗಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೋನಾಸ್ ಗಹರ್ ಸ್ಟೋರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ 12 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
12 ಒಪ್ಪಂದಗಳು:
List of outcomes (12 in total) : Official visit of PM @narendramodi to Norway
- ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
- ನಾರ್ವೆ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು
- ನಾರ್-ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ
- ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
- ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ
- ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
- ಭಾರತ-ನಾರ್ವೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ
- CSIR ಮತ್ತು SINTEF ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
- ಸಾಗರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ
- ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 'ಹಸಿರು ಪರಿವರ್ತನೆ' ನಿಧಿಗಳು
- ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಂಬಲ
ನಾರ್ವೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕೌಶಲ್ಯ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ "ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ"ಯನ್ನು(Green Strategic Partnership) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ, ಇದು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನಾರ್ವೆಯ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ನಡುವಿನ "ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ" ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘ (EFTA) ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 8.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಾರ್ವೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ, ನಾರ್ವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ತಡೆಯುವಿಕೆ (CCUS), ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ-ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾರ್ವೆ : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾರ್ವೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಉಪಕ್ರಮ (ಐಪಿಒಐ)ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ನಾರ್ವೆ ಐಪಿಒಐಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಮುದ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಸಿರು ಸಾಗಣೆ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಡಿಪಿಐ) ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ನಾರ್-ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ: ನಾರ್-ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ "ಇಂಡಿಯಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್" ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಹಡಗು ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಯಾನ ತರಬೇತಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತವು ಹಸಿರು ಸಾಗಣೆ, ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾರ್ವೆಯೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ "ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ವಿಷನ್ 2047" ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸಾಗಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾರ್ವೆಯ ಸುಮಾರು 10% ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 25% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೋನಾಸ್ ಗಹರ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಡುವಿನ ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದುರ್ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ನಡುವಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಭಾರತವು ನಾರ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊನಾಸ್ ಗಹರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಡಿಪಿಐ) ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು (ಡಿಪಿಜಿ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹೈಟೆಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಸಹಕಾರ: ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ನಾರ್ವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜೋನಾಸ್ ಗಹರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.
ಸುರಂಗ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಿರುಕು ತಡೆಯುವುದು: ಭಾರತದ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾರ್ವೆ ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾರ್ವೆ ಸುರಂಗಗಳ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ನಾರ್ವೆ ದೇಶವು ಸಮುದ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದ ರೋಗ್ಫಾಸ್ಟ್ನಂತಹ ಮೆಗಾ-ಸುರಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ಭಾರತದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸುರಂಗ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಿರುಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಋಷಿಕೇಶ-ಕರ್ಣಪ್ರಯಾಗ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ-ನಾರ್ವೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ವಿನಿಮಯ: ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ನಡುವೆ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. CSIR ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (RCN) ನಡುವೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಹವಾಮಾನ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. "ಹಸಿರು ಬದಲಾವಣೆ"ಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಗಾಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. PIB ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಸ್ಪರರ ಮುಂದುವರಿದ ನವೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
CSIR ಮತ್ತು SINTEF ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (CSIR) ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ SINTEF ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ, ಕಡಲಾಚೆಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾಗರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ ತಡೆಯುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಚೆಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಐಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಲಾಚೆಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿ) ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಹಕಾರವು ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ 'ಹಸಿರು ಪರಿವರ್ತನೆ' ನಿಧಿ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ 'ಹಸಿರು ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಹಕಾರ' ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. CSIR ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (RCN) ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಶೋಧನೆ (R&D) ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು CSIR ಸುಮಾರು ₹34.1 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿಶೇಷ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. CSIR, ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ (AcSIR), ಮತ್ತು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (NTNU) ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪರಸ್ಪರರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಂಬಲ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಎನ್ಜಿಆರ್ಐ) ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಯ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಎಎಸ್ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾರ್ವೆಯ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ.
