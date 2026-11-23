ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಲ: ಅಯೋಧ್ಯೆ-ಜನಕಪುರ ರೈಲು ಸೇವೆ, ಚಾರ್ಚುಮ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಇಂದು ಮೋದಿ, ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಚಾಲನೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಚಾರ್ಚುಮ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಟಾರು ಸೇತುವೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆ-ಜನಕಪುರ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 9:12 AM IST
ಪಿಥೋರಗಢ್: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಲು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪಿಥೋರಗಢ್ನ ಧಾರ್ಚುಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ 'ಚಾರ್ಚುಮ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಟಾರು ಸೇತುವೆ'ಯನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಚಂಪಾವತ್ನ ಬನ್ಬಾಸಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಡ್ರೈ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲಪಡಿಸಲು ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಜನಕಪುರ ಧಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೊಸ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆ 'ಸರಯೂ-ಕಮಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್'ಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರ್ಚುಮ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಟಾರು ಸೇತುವೆ: ಚಾರ್ಚುಮ್ ಮೋಟಾರು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 33 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪಿಥೋರಗಢ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರ್ಚುಲಾ ತಹಸಿಲ್ ಅನ್ನು ನೇಪಾಳದ ದಾರ್ಚುಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸಿಗಾರಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಸೇತುವೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ, ಜನರು ನದಿ ದಾಟಲು ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬನ್ಬಾಸಾ ನಂತರ ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೋಟಾರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನೇಪಾಳದ ದೂರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಚುಲಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಡಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾ ಅವರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಚುಮ್ ಮೋಟಾರು ಸೇತುವೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಈ ಸಮಗ್ರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ-ಜನಕಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆ: ಅಯೋಧ್ಯೆ-ಜನಕಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರೈಲು ಸುಮಾರು 604 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸಿ, ಜನಕಪುರ ಧಾಮವನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಶನಿವಾರದಂದು ಜನಕಪುರ ಧಾಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ರೈಲು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವು ಜನಕಪುರ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಡುವಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ, ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ನೀಡಲಿದೆ.
"ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯಂತಹ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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