ಭಾರತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
By PTI
Published : July 26, 2026 at 4:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್'ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 1999ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಧರು ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಸೈನಿಕರ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ತಿಂಗಳು, ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಪಿನಾಕಾ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಗೈಡೆಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಕುಶಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ವಿಕ್ರಮ್ -1 ರ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್. ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಕ್ರಮ್ -1ರ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದವರೆಗೆ, ದೇಶವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: