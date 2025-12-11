ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಇಟಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ತಜಾನಿ: 2025-29ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಟಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ತಜಾನಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : December 11, 2025 at 10:16 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಟಲಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ತಜಾನಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಇಟಲಿ ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2025 2029ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ತಜಾನಿ, ಬಹು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಟಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿ ನಡೆಯಿತು.
Delighted to meet Italy’s Deputy Prime Minister & Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani, today. Conveyed appreciation for the proactive steps being taken by both sides towards implementation of the Italy-India Joint Strategic Action Plan… pic.twitter.com/TrvkT8oCzG— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2025
ಇಟಲಿ ಉಪಪ್ರಧಾನಿಯ ಭೇಟಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಇಟಲಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಆಂಟೋನಿಯೊ ತಜಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಸಂಪರ್ಕ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ - ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2025-2029ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ನಡೆಸಿರುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ - ಇಟಲಿ ಸ್ನೇಹವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಜಾನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಕಡಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಚಲನಶೀಲತೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇಯು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತ ಇಟಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಇಟಲಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಎಫ್ಎಟಿಎಫ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಭಾರತದ ಹತ್ತಿರದ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
