ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಇಟಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ತಜಾನಿ: 2025-29ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಟಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ತಜಾನಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

pm-modi-italy-deputy-pm-tajani-review-progress-on-strategic-action-plan-2025-2029
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಇಟಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ತಜಾನಿ (X/@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 11, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಇಟಲಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ತಜಾನಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಇಟಲಿ ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2025 2029ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ತಜಾನಿ, ಬಹು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಟಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿ ನಡೆಯಿತು.

ಇಟಲಿ ಉಪಪ್ರಧಾನಿಯ ಭೇಟಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಇಟಲಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಆಂಟೋನಿಯೊ ತಜಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಸಂಪರ್ಕ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ - ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2025-2029ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ನಡೆಸಿರುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ - ಇಟಲಿ ಸ್ನೇಹವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಜಾನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಕಡಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಚಲನಶೀಲತೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇಯು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತ ಇಟಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಇಟಲಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಎಫ್​ಎಟಿಎಫ್​) ಸೇರಿದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಭಾರತದ ಹತ್ತಿರದ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಬೆಲ್ಟ್​ ಅಂಡ್​ ರೋಡ್​ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರು ಸೇರಿದ ಇಟಲಿ

ಮೋದಿ, ಮೆಲೋನಿ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ: ರಕ್ಷಣಾ - ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಭರವಸೆ

TAGGED:

NARENDRA MODI
ITALYS DEPUTY PM ANTONIO TAJANI
STRATEGIC ACTION PLAN 2025 2029
MODI MET ITALYS DEPUTY PM
MODI MET ITALYS DEPUTY PM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.