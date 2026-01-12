ಇನ್ನು, ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಯಾಣ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಹ್ವಾನ
ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರು ಜನವರಿ 12 ಮತ್ತು 13 ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
By ANI
Published : January 12, 2026 at 3:50 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಗುಜರಾತ್) : ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರು ಎರಡು ದಿನ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾದ ಜಂಜಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
PM Narendra Modi tweets, " sabarmati ashram stands as a powerful reminder of mahatma gandhi’s ideals which have given strength to countless people around the world. in ahmedabad this morning, went to sabarmati ashram with the chancellor of germany, mr friedrich merz." pic.twitter.com/VMRfV7MWCx— ANI (@ANI) January 12, 2026
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ನಡುವಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ- ಜರ್ಮನ್ ವಿವಿಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಆಫರ್: "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಜರ್ಮನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಮೆರ್ಜ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ" ಎಂದರು.
ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು': "ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಜಿ4 ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಹಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮುಂಬರುವ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂಧನದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಜರ್ಮನಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಜರ್ಮನಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: